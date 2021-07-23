新冠溯源｜世衛擬進行第二階段調查　中國向WHO提交書面立場

美國方面批評中國拒絕世界衛生組織（WHO）第二階段新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源計劃是「不負責任和危險的」，中國外交部發言人趙立堅7月23日進行回應。



美國猜測新冠病毒有可能來自中國的實驗室。圖為2021年2月3日，負責調查新冠病毒起源的世界衛生組織成員到達武漢病毒研究所。（Reuters）

中國外交部網站7月23日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會。有記者提問，白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）對中方深感失望，中方立場極不負責且危險。美國將繼續呼籲中國提供必要數據和樣本，這事關拯救生命，不容拖延。請問中方對此有何回應？

趙立堅回應稱，美方一些人借新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情動輒對中方污衊抹黑，完全是對常識的漠視，對科學的傲慢，中方對此堅決說不。

趙立堅提到美國德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室和美國海外200多個生物實驗室，美方對這些媒體、公眾的疑問和關切一貫失語、失聰、失明，這樣的態度才是危險的。批評美國一些人卻仍然將政治私利凌駕於科學之上，這種做法才是極不負責。

對於中方是否已向WHO提交了意見？中方是否會參與第二階段新冠病毒溯源？趙立堅表示，在7月16日WHO成員國通報會上，中國和不少國家已經清楚表達了基本立場，中國常駐日內瓦代表團已進一步書面向WHO闡明瞭看法和主張。

趙立堅特別提到，這份工作計劃與第73屆世衛大會決議要求不符。這份工作計劃同中國——WHO聯合研究報告的結論和建議不符。這份工作計劃受到了嚴重的政治化干擾，是一份丟失科學客觀原則、缺乏合作精神的文件。

在這之前，白宮新聞發言人普薩基7月22日表示，美國支持WHO提議的第二階段新冠病毒溯源計劃，該計劃致力於確保這些研究是科學的、透明的、由專家領導並不受干擾。

普薩基對中國拒絕該計劃「深感失望」，指出中國拒絕這個計劃是不可接受的。「我們深感失望。他們的立場是不負責任的，坦率說是危險的」。