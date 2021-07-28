泰國疫情丨增逾1.6萬個案創新高　曼谷火車運走病人紓解醫療壓力

泰國正面對第三波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，情況是當地疫情爆發以來最嚴重的。泰國7月28日新增16,533宗確診個案，創單日新高。首都曼谷醫療系統不堪負荷，政府27日開始利用臥舖火車，將病人運返家鄉。



泰國確診個案7月28日新增16,533宗，累計增至543,361宗；死亡個案新增133宗，累計增至4,397宗。

泰國新冠肺炎疫情：圖為7月27日泰國政府準備用火車將新冠肺炎病人運返家鄉，一名病人在巴吞他尼府的火車站與工作人員交談。（AP）

曼谷個案數目急升，加重當地醫療系統壓力。有醫院被迫在停車場治療病人，並拒絕接收病情嚴重的病人。

曼谷都市管理局（Bangkok Metropolitan Administration）計劃將15節廢棄火車車廂，改裝成可容納240張病床的隔離病房，用來治療病情較輕、尚在排隊等候入院的病人。隔離病房預計在7月30日前可投入使用。

用火車運走病人

泰國衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）27日說，政府會在曼谷運走無法得到治療的病人，並稱運送過程完全安全。

首駕臥舖火車27日駛離曼谷，將137名病人送往位於東北部的家鄉，他們是無症狀或症狀輕微的病人。

阿努廷說，巴士、貨車及飛機亦可能用於運送全國各地的病人。