中俄8月中寧夏聯合軍演　俄媒：展示中俄決心

俄軍將於8月中旬在中國寧夏地區與解放軍進行聯合演習，俄東部軍區摩托化步兵團已抵達中國。



中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校7月29日在例行記者會上發布消息，根據中俄雙方達成的共識，俄羅斯聯邦武裝力量將於8月上中旬參加在華舉行的「西部·聯合-2021」演習。

吳謙表示，根據演習方案，此次演習地點在中國寧夏回族自治區陸軍青銅峽合同戰術訓練基地，課題為聯合維護地區安全穩定。中俄雙方將成立聯合指揮部，中方參演部隊以西部戰區為主，俄聯邦武裝力量以東部軍區為主，雙方共派出兵力1萬餘人，投入多型飛機、火炮和裝甲裝備，混合編組、同台合練，共同檢驗和提高部隊聯合偵搜預警、電子訊息攻擊、聯合打擊清剿等能力。

俄羅斯國際文傳電訊社29日報道，演習的目的是強化俄中關係、全面夥伴關係和戰略互動，提高兩國軍事合作水平。展示中俄共同打擊恐怖主義，維護地區和平穩定的決心和能力。

此次軍演俄羅斯軍隊首次進入位於寧夏的陸軍青銅峽合同戰術訓練基地參加演習，這表明中俄兩軍之間的信任度達到前所未有的高度。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）也受邀前往中國觀摩此次演習。值得一提的是，紹伊古7月28日表示，在北約軍隊撤出阿富汗的情況下，美國正試圖在一系列國家建立自己的軍事基地，但這「不會帶來任何好處」。

紹伊古稱，「外國軍隊的倉促撤離促使軍事政治緊張局勢進一步加劇以及戰事激增。與此同時，美國更關心在中亞國家建立新的過境路線和物流系統、部署軍事基地和設施的可能性。」

紹伊古表示，俄羅斯軍方意識到美國的這種企圖，「我們認為這不會帶來任何好處，只會導致北約在該地區的長期存在和更多不穩定性。」