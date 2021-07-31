東京奧運｜希臘球評恥笑韓國選手鄭榮植眼細「看不清乒乓波移動」

這次東京奧運比賽中希臘國營廣播公司ERT電視台找來資深記者卡米里斯（Dimosthenis Karmiris）擔任乒乓球評論員，在27日男單比賽後，希臘老將吉奧尼斯（Panagiotis Gionis）對上韓國選手鄭榮植，不料卡米里斯卻訕笑鄭榮植眼睛小，怎麼能看清楚球，充滿種族歧視的發言讓他事後遭到解雇。



韓國選手鄭榮植對上吉奧尼斯苦戰七局，連救7個賽點最後逆轉戰勝艱難晉級，希臘ERT電視台特別邀請卡米里斯點評韓國選手技術，結果他竟然語出驚人笑著說「他們眼睛那麼小，所以我很難理解他們是怎麼看清乒乓球來回移動的」。這一番言論透過電視直播放送出去，引來軒然大波，在網路上有許多人指責他的言論充滿歧視意味。

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尤其鄭榮植的眼睛看起來並不算小，由於眼睛特別大，還因此被球迷、媒體稱之為「大眼oppa」，但卡米里斯卻稱韓國人的眼睛都是瞇瞇眼，此事傳回韓國後，韓媒指稱「小眼睛」被認為是種族主義的代表，因為他與西方人刻意拉眼角貶低亞洲人外貌的行徑有同樣意味。韓國網友聽到也非常惱怒，指出「卡米里斯的眼睛也很小，讓他照照鏡子！」。

不過在這則轉播後不到幾小時卡米里斯就立即被解僱，ERT電視台表示「種族主義在公共電視台上沒有立足之地」，鄭重譴責評論員不適當的發言。

但也有其他希臘媒體力挺卡米里斯，報導指出「卡米里斯被邀請進行奧運賽事評論，但他不得不與缺乏幽默感的亞洲人告別」。

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