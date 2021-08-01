約翰遜妻子宣布再次懷孕　新生命預計聖誕期間出世

英國首相約翰遜的妻子西蒙茲（Carrie Johnson，婚前姓Symonds）7月31日宣布，自己再次懷孕，同時走出年初流產的陰影。



現年33歲的西蒙茲在Instagram公布喜訊，她表示自己在年初遭遇流產，令她心痛欲絕，因此覺得今次再次懷孕是一種福氣，但同時感到非常緊張。

西蒙茲亦提到，生育問題對不少人而言是非常艱辛，特別是在Instrgram等平台，好像一切都向正面方向發展。她形容過來人分享感受為自己找到安慰，因此希望自己亦可以略盡綿力幫助他人。

圖為2021年7月7日，英國首相約翰遜和妻子以及威廉王子到球賽觀賞歐國盃英格蘭對丹麥的四強賽事。（AP）

約翰遜表示，新生命預計在聖誕節期間出世，亦將會是約翰遜與西蒙茲的第二個孩子，以及踏入21世紀以來，第4個英國首相在任時期出生的孩子，其餘3人分別是約翰遜的另一名兒子、在2020年4月誕生的威爾弗雷德（Wilfred Johnson），以及貝理雅（Tony Blair）及卡梅倫（David Cameron）時代的兩名孩子。

約翰遜5月與西蒙茲在倫敦舉行婚禮，而他與第二任前妻惠勒（Marina Wheeler）育有4個孩子，另外他亦有最少養有一名私生子。