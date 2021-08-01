約翰遜妻子宣布再次懷孕　新生命預計聖誕期間出世

英國首相約翰遜的妻子西蒙茲（Carrie Johnson，婚前姓Symonds）7月31日宣布，自己再次懷孕，同時走出年初流產的陰影。
現年33歲的西蒙茲在Instagram公布喜訊，她表示自己在年初遭遇流產，令她心痛欲絕，因此覺得今次再次懷孕是一種福氣，但同時感到非常緊張。
西蒙茲亦提到，生育問題對不少人而言是非常艱辛，特別是在Instrgram等平台，好像一切都向正面方向發展。她形容過來人分享感受為自己找到安慰，因此希望自己亦可以略盡綿力幫助他人。
約翰遜表示，新生命預計在聖誕節期間出世，亦將會是約翰遜與西蒙茲的第二個孩子，以及踏入21世紀以來，第4個英國首相在任時期出生的孩子，其餘3人分別是約翰遜的另一名兒子、在2020年4月誕生的威爾弗雷德（Wilfred Johnson），以及貝理雅（Tony Blair）及卡梅倫（David Cameron）時代的兩名孩子。
約翰遜5月與西蒙茲在倫敦舉行婚禮，而他與第二任前妻惠勒（Marina Wheeler）育有4個孩子，另外他亦有最少養有一名私生子。
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