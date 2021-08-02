神祕物種入侵美國　「陰莖蛇」最長達1.5米　恐影響當地生態

不時有飼主因各種原因放生寵物，但此舉很可能危及生態。美國佛羅里達州2019年首度發現無足兩棲動物蚓螈（caecilian），此生物外表與男性生殖器相似，因此有「陰莖蛇」（Penis Snake）之稱。日前美國官方指由於近年在同一水域發現不少蚓螈，因此將調查牠們從何而來、棲息情況，是否屬於影響生態的入侵物種（invasive species）。



美國佛羅里達魚類和野生動物保護協會（FWC）日前成立團隊調查「陰莖蛇」(資料圖片/Florida Museum)

綜合《鏡報》、《紐約郵報》等外媒報導，全美第一條蚓螈2019年於邁阿密被發現，身長約61厘米，被捕獲因拒絕進食而死亡，被送往佛羅里達自然歷史博物館（Florida Museum of Natural History-Exhibits）解剖，經過DNA鑑定分析，證實該物種是「蚓螈目」（Gymnophiona）。

全球約有200種蚓螈，最長可達1.5米，由於牠擁有頭骨與脊椎，不被視為蠕蟲類，但因沒有尾巴，亦不屬於蛇類。牠其實是脊索動物門兩棲綱的一目，眼睛早已退化，儘管外型看似魚或蛇類，但屬於兩棲動物，多數終生棲息在池沼或地底下，主要出現在亞洲及中南美洲等熱帶地區，透過臉部觸手（tentacles）獵捕白蟻、蝸牛、青蛙、蜥蜴或小型蛇類等。

美國佛羅里達魚類和野生動物保護協會（FWC）日前成立團隊對「陰莖蛇」進行調查(marcus_encel_art＠instagram)

佛羅里達州博物館爬蟲學藏品主任Coleman Sheehy稱目前對於蚓螈所知甚少，他表示從沒想過有一天會在佛羅里達州發現蚓螈。他又指蚓螈對人類不構成威脅，但仍需了解此外來種對原生水域和當地生態的影響。