瑞士女子伏屍布吉島　泰國警方控告男疑犯謀殺搶劫

瑞士57歲女子索萬-韋斯科普夫（Nicole Sauvain-Weisskopf）日前被發現倒斃在泰國布吉島（Phuket）一個石澗，當地警方8月8日表示，涉案男疑犯提拉武（Theerawut Tortip）已被起訴謀殺和搶劫罪，未來或提出更多指控。



布吉島居民5日發現索萬-韋斯科普夫遺體後報警，她當時衣衫不整地陳屍於一個石澗中。有目擊者稱3日下午2時左右見到這名女遊客離開酒店。

政府相信死者是在最少3天前遭姦殺。調查人員透過這天的閉路電視發現，27歲的提拉武在受害人抵達瀑布前12分鐘騎電單車前往涉案現場，又在3小時後離開。

瑞士女子索萬-韋斯科普夫8月5日被發現陳屍泰國布吉島一個石澗，翌日有民眾留下鮮花悼念。（AP）

提拉武已承認2項控罪，並以電話形式在警方記者會上講述犯案過程。他表示，自己當天進入森林是想採摘稀有植物去賣，但一無所獲，回程見到女事主時前去從背後勒死她，索萬-韋斯科普夫失去知覺前曾一度反抗。

他其後於附近檢了一塊黑布覆蓋索萬-韋斯科普夫，取走她背包中的300泰銖，又把死者的運動鞋丟掉。

提拉武稱，犯案是因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間無錢且失業。