美軍高官稱中國軍力增長驚人　警告稱中國或改變姿態與戰略

美軍高官再次對中國軍事發展發出警告，稱中國核力量和常規軍力的爆炸性增長「令人驚歎」，稱中國有可能改變其姿態與戰略。



美國戰略司令部司令、海軍上將理查德（Charles Richard）8月12日表示，中國正在努力實現核武器和常規武器的現代化，在這方面可以說是突飛猛進。

據美國《防務快報》網站報道，理查德在太空和導彈防禦研討會上對聽眾說，中國正在加強其導彈力量的所有領域，包括其戰略運載系統的數量和質量。

理查德說：「中國核力量和常規力量的爆炸性增長和現代化程度是令人驚歎（breathtaking）的。坦率地說，這個詞，令人驚歎，可能還不足以形容。」

報道指出，這已經不是理查德第一次對中國的核軍備現代化發出警告了。但他的言論值得注意，因為7月份中國擴大核基礎設施的消息得到披露。

他說：「中國（武器裝備）驚人的增長和戰略核能力使中國能夠改變其姿態和戰略。」

美國戰略司令部司令認為，在太空、核武器、反導和網絡防禦領域，中國很快將對美國形成更加嚴重的威脅，與俄羅斯聯手，中國將更具威脅性。

針對美國屢次就中國軍事威脅發言，7月29日，中國國防部新聞發言人吳謙在例行記者會上表示，美方無端炒作所謂「中國軍事威脅」，無非是為打壓遏制中國造輿論，為謀求自身絕對軍事優勢找藉口。

吳謙批評稱，美方言行體現出其「只許州官放火、不許百姓點燈」的傲慢與偏見，「中方不吃這一套，敦促美方停止錯誤做法，讓真相說話，讓謊言閉嘴。」