馬來西亞首相慕尤丁辭職　抗疫兼弄權失敗致內外交迫

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在8月16日決定辭職，內閣亦在同日宣布總辭，為執政不足一年半的政府劃上句號。

慕尤丁自上台後政局持續不穩，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情來襲令情勢進一步加劇。民眾抗議政府無力應對疫情，在內外交迫下，慕尤丁最終選擇辭職。



2018年馬來西亞大選意外變天，由馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）領軍的希望聯盟上台，巫統首度失去執政位置。但希盟政府因安華（Anwar Ibrahim）與馬哈蒂爾接班問題陷入不穩，結果由慕尤丁與原屬安華黨友的阿茲敏（Mohamed Azmin Ali）倒戈，發動「政變」奪取相位。

圖為2020年3月，馬來西亞首相慕尤丁在發表演說。（Reuters）

阻止反對派迫宮

慕尤丁上台後，權力一直不穩。他上任後先要求國會延後開會至5月，其後又以疫情為由將開會期壓縮至一天，阻止會議淪為在野的希盟聯盟迫宮的機會。至2020年7月，國會才順利開會。

安華本打算在9月底發動迫宮，但不巧國王因病住院，計劃只能後延，卻又恰好撞上了財政預算案。由於當時大馬疫情再起，國王促請各方拋棄政治爭端，保證預算案過關，間接化解慕尤丁的政治危機。

其後大馬疫情逐漸升溫，慕尤丁在2021年初宣布國家進入緊急狀態，關閉議會，一直至8月1日。

圖為7月23日，菲律賓曼達盧永一間疫苗中心。（Reuters）

未能控制疫情

慕尤丁政府未能依靠緊急狀態控制疫情，政府被指反應遲緩、越管越鬆、疫苗接種緩慢，確診個案從4月起一直飆升。在5月每日新增確診數達到7,000宗之際，慕尤丁仍在電視上強調經濟無法承受完全封鎖，但在確診不斷刷新紀錄下最終匆忙改口，全國從6月起進入封鎖。

但這次在馬來肆虐的，是感染力更強的Delta變種病毒。全國的疫情未因政府的抗疫措施降低，各地民眾不滿逐漸爆發。有民眾自發「白旗運動」在家門前掛起白旗以求援助，或在網上發起要求慕尤丁下台的「黑旗運動」，甚至以「失敗政府」形容慕尤丁。

國王批評壓力

更甚的，是慕尤丁迎來了王室的壓力。國家元首阿卜杜拉（Tengku Abdullah）在6月主持「馬來統治者理事會」，要求國會必須重開。結果國會在7月26日召開緊急會議時，主管國會及法律事務的部長宣稱政府已結束緊急狀態，不僅讓在野黨大嘩，執政聯盟中其他黨派也因未有提前得知消息而大為震驚。

阿卜杜拉在7月29日發出罕見聲明，稱自己未有御准緊急狀態廢止令，指責政府聲明「不準確」並「造成困惑」。

國會的指責，令部分巫統議員開始與慕尤丁劃清界線，慕尤丁陷入內外壓迫。結果在8月16日，慕尤丁宣布辭職，但繼續以看守首相身份履行職務，直到大選。