新冠肺炎丨巴西衛生當局建議：追加接種第3劑中國科興疫苗

巴西國家衞生監督局（Anvisa）8月18日建議衞生部，考慮為已接種兩劑「科興疫苗」的人士，試驗性地施打新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗加強劑，優先安排80歲以上長者及免疫力較弱（Immunocompromised，或稱免疫力受損）的病人接種。



「科興疫苗」由中國科興生物研發的新冠肺炎疫苗，商品名稱為「克爾萊福」（CoronaVac）。巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）是中國科興生物的合作夥伴。

巴西新冠肺炎疫情：圖為8月11日巴西聖若昂-迪梅里蒂為31歲以上女性施打新冠肺炎疫苗。（AP）

國家衞生監督局總監弗賴塔斯（Meiruze Sousa Freitas）稱，布坦坦研究所尚未提出申請分析追打第3劑「克爾萊福」，但有鑑於程序複雜，而且Delta變種病毒株正在巴西傳播，追打第3劑疫苗，可有助預防長者重症個案。

國家衞生監督局已收到2份有關臨床試驗的要求，這些試驗旨在調查施打第3劑新冠肺炎疫苗的影響。有關要求來自美國藥廠輝瑞（Pfizer）及英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）。