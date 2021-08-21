韓國6G研究取得進展：或在2029年實現商業化

據韓聯社報道，LG電子株式會社8月19日稱，其已成功展示使用太赫頻譜的6G數據傳輸。這家韓國科技巨頭正尋求在下一代通訊技術領域取得進展。



報道稱，上周在柏林，LG電子株式會社與歐洲以應用為導向的主要研究機構弗勞恩霍夫應用研究促進協會合作，在户外環境中成功地將6G太赫無線通信信號傳輸了100米。

LG電子株式會社稱，它與弗勞恩霍夫應用研究促進協會共同開發了一種新型功率放大器，以在6G太赫頻譜上傳遞穩定的通訊訊號。

報道指出，這種超寬帶頻譜的頻率覆蓋範圍窄，而天線發射和接收過程的功率損失嚴重，需要增強型功率放大器來解決這些問題。

LG電子株式會社稱，其開發的新型功率放大器能在155吉赫至175吉赫頻段實現最大輸出信號15分貝毫瓦的穩定通信。

該公司還稱，其為6G太赫無線通信演示開發了自適應波束成形和高增益天線切換技術。

LG電子株式會社預計，6G通信將在2029年實現商業化，有關標準化的談判將於2025年開始。

該公司認為，下一代電信網絡能提供比5G更快的數據傳輸速度、更低的延時性和更高的可靠性，並能帶來環境萬物互聯的概念，這一概念旨在為用户提供更強的互聯體驗。

報道稱，2019年，LG電子株式會社與韓國科學技術院合作成立了6G研究中心，並於2020年與韓國標準科學研究院簽署了研究6G技術的協議。

據報道，2021年6月，該公司的首席研究員當選下一個G聯盟應用工作組主席。下一個G聯盟是北美一個移動技術聯盟，致力於6G解決方案開發。