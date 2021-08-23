土耳其邊境增築圍牆　埃爾多安：不做歐洲的難民營

為防範阿富汗難民大量湧入，土耳其正努力加強與伊朗邊境地區的保護措施。土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）敦促歐洲國家對阿富汗難民負責。



路透社8月22日報道，土耳其當局計劃在年底前將與伊朗邊界的圍牆再增加64公里，而壕溝、鐵絲網以及全天候巡邏將會覆蓋整個560公里長的邊界。

「我們想向全世界表明，我們的邊界無法通行，」土耳其東部邊境凡省的省長比爾邁茲（Mehmet Emin Bilmez）稱，「我們最大的希望是沒有來自阿富汗的難民潮。」

7月6日，土耳其凡城，憲兵拘捕一名汽車司機，該司機涉嫌協助14名阿富汗移民進入土耳其。（Getty）

土耳其表示，該國已有18.2萬名已登記的阿富汗移民，估計還有多達12萬名未登記的阿富汗移民。埃爾多安總統敦促歐洲國家為新的難民潮負責，並警告說土耳其不做「歐洲的難民倉庫」。

官員們表示，自塔利班佔領阿富汗首都以來，他們還沒有看到難民大幅增加的跡象，不過長途跋涉可能需要數周的時間。

土耳其安全部隊稱，通過邊境的移民被發現後將被送回伊朗方面，但大多數人會返回並再次嘗試越境。

同樣為防範來自阿富汗的難民潮，希臘在與土耳其邊境上新修築了40公里的圍牆，並設定監控系統，以阻止難民通過土耳其進入歐盟。希臘曾表示，歐盟無法承擔再一次的難民危機，應該支持土耳其接納更多難民。