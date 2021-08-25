賀錦麗訪越南｜河內傳有「哈瓦那綜合症」美副總統行程延遲數小時

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月24日轉抵越南進行訪問，但行程一度延後數小時，因河內發生與「哈瓦那綜合症」（Havana Syndrome）相似的「異常健康事件」（anomalous health incident）。



美國務院在一份聲明稱副總統辦公室獲悉事件，訪問河內行程於是延遲，「經仔細評估，決定是賀錦麗和她的代表團繼續行程」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述一高級官員的話說「週末至少有1名官員須接受醫療後送」，並補充稱它不是越南的第一宗疑似哈瓦那綜合症個案。

賀錦麗訪越：圖為8月24日，美國副總統賀錦麗抵達越南河內的機場。（ AP）

「哈瓦那綜合症」最早在2016年左右於古巴首都哈瓦那出現，當時有美國及加拿大外交官表示出現綜合症的病徵。華府指控古巴發動「聲波攻擊」，事件令兩國關係緊張。

這種綜合症徵狀包括頭痛、耳鳴、失眠、注意力無法集中、記憶力出現問題、暈眩和失去平衡等。

發生在越南的事，與其他地方報告的「哈瓦那綜合症」個案相似。

美國駐古巴大使館位於古巴首都哈瓦那。（Reuters）

類似情況亦曾發生在7月。奧地利外交部2021年7月17日稱，美國駐維也納（Vienna）使館有多名職員患上怪病，情況與數年前哈瓦那的個案相似。奧地利及美國已經就此進行聯合調查，希望找出原因。

有關消息最先由《紐約客》2021年7月16日披露，指美國總統拜登（Joe Biden）1月上任以來，華府駐維也納使館有超過20名職員出現「哈瓦那綜合症」。

被派駐美國駐中國廣州總領事館工作的人，在2017年底至2018年4月經歷不同程度的音頻騷擾。他們返美就醫後，館方稱他們出現異常的「聲音和壓力感知」，後被診斷為輕度創傷性腦損傷。

維也納是外交之都，多個聯合國機構及歐洲安全與合作組織（OSCE）都在當地設立總部，該市內亦有舉行伊朗核協議的非正式談判。出現疑似「哈瓦那綜合症」的報告，情況令人擔憂。圖為2021年5月1日，伊朗核問題全面協議相關方於奧地利首都維也納舉行新一輪會談。（路透社）

事件原因一直未有確定的說法。美國務院委託美國國家科學院（National Academy of Sciences）做研究，2020年12月6日發表報告，稱他們看來是受微波輻射影響。