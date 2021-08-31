阿富汗局勢｜塔利班準備再次封殺罌粟　或影響當地經濟及政治前景

塔利班（Taliban）再度入主阿富汗，並準備頒佈種植罌粟禁令。不過，此舉正是二十年前，塔利班缺少民意支持的關鍵原因。而美國多年來斥巨資遏制當地毒品，同樣失敗告終。



《華爾街日報》8月28日報道，塔利班代表向阿富汗主要鴉片產區之一的南部坎大哈省（Kandahar）的村民宣布，將禁止種植罌粟。

罌粟是阿富汗經濟的重要組成部分，並佔世界非法鴉片製劑出口的80%。歐美國家指，塔利班一直是毒品業的最大受益者之一，他們用毒品交易的稅收，為持續20年的活動提供資金。

坎大哈的一名鴉片種植者指出，農民對塔利班的決定感到不高興，但對方是政府，因此他們別無選擇，改種藏紅花等品種。惟藏紅花的利潤遠不如罌粟，銷路也沒那麼暢通。有罌粟種植者直言，如果塔利班禁止種植罌粟，人們將死於飢餓，尤其是在國際援助停止的情況下。

圖為2011年5月，阿富汗巴達赫尚省法扎巴德一名男子抱着孩子，走到罌粟田中採收鴉片汁液（Getty）

塔利班發言人穆賈希德（ Zabiullah Mujahid）曾在18日表示，阿富汗新政府將禁止毒品交易。

事實上，塔利班在2000年尋求國際社會對其政權的承認時，的確對罌粟種植進行了大規模打擊。布魯金斯學會（Brookings Institution）阿富汗問題高級研究員費勒布-布朗（Vanda Felhab-Brown）說，禁令導致產量下降90%。不過當時此舉卻成為「在美國入侵阿富汗期間，沒有人站在塔利班這邊」的一個關鍵原因。

2012年5月5日，阿富汗農民在種植罌粟花。（路透社圖片）

同樣地，美國自2001年以來花費約90億美元，試圖阻止阿富汗向世界提供海洛英，但無濟於事。美國國務院和毒品管制局領導的行動，包括花錢讓農民剷除罌粟，但卻疏遠靠種植罌粟為生的阿富汗農民，迫使當地大批農村人口加入塔利班，令華府在阿富汗的工作付出巨大政治代價。

如今塔利班亦有意再次實施罌粟禁令，某程度上雖贏得外國政府支持，但在阿富汗被切斷與全球金融體系和外國援助的聯繫之際，塔利班新政府或可能失去一個重要的收入來源，削弱公眾對該組織的支持。