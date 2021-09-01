日媒：真子公主與小室圭擬於年內結婚

日媒9月1日引述政府相關人士報道，日皇德仁的弟弟、秋篠宮文仁親王的29歲長女真子，計劃在2021年內與已定婚約、同年紀的小室圭結婚。



日本共同社報道，真子公主正朝着在2021年內與小室圭結婚的方向展開準備。考慮到小室家因金錢糾紛遭到批評，宮內廳擬不舉行皇室相關的下聘儀式。

女性皇族結婚時，按慣例會舉行相當於民眾下聘儀式的「納采之儀」，及在結婚前覲見天皇夫婦的「朝見之儀」。報道指出，預計皇室將不舉行有關儀式，真子公主和小室圭會向地方政府登記結婚。

女性皇族結婚並脫離皇室時，國家會支付的一次性補貼或多達約1.5億日圓，但報道稱真子有意放棄接受。宮內廳將探討遵循真子意向的做法是否可行。

日本放送協會（NHK）報道，小室有望在美國紐約一家律師事務所找到一份工作。真子公主考慮婚後跟隨對方在美國生活。

小室圭與真子公主的交往在2017年正式公開，但同時爆出小室的母親陷入金錢糾紛，其後小室出國留學，兩人的婚約延期至今。