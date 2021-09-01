全球供應鏈物流航運仍未恢復正常　2月訂購到9月還滯留在港口

在2020年，因為新冠疫情關係延誤港口運作，導致全球貨運受阻。不過來到2021年，情況似乎還未完全改善。被放置在中國還是美國港口的貨櫃，因各種理由至今無法上船或卸貨，全球供應鏈依然受到影響。



一櫃裝着肥料的貨櫃，被放置在中國上海港口的一個貨倉中。這貨櫃在2月時已落單，原定在4月前運抵美國，不過到今天依然在貨倉內，未有上船出發的日期。

圖為8月15日，中國寧波港口，大量貨櫃車等候進入卸貨。（Reuters）

但這個拖延不是在港口開始的。在正常情況下，從美國落單至收貨完畢，一般只需要70日的時間。但這批肥料花了3個月的時間放置在上海一個倉庫，到5月才運抵港口。原因是排隊在這肥料前的還有大量貨櫃等待上船運走，3個月後才有空位讓這貨櫃進入港口。

然而好景不常，當這貨櫃運抵港口後，正好遇上深圳港口爆發疫情，連累上海港口無法正常運作，一再拖延出貨。然後到了7月，颱風「烟花」來襲，再讓船運延誤數星期。到了8月，寧波港口因為有員工感染新冠肺炎關閉，再次影響全國港口運作。

就這樣，這批滿載肥料的貨櫃只得繼續放置在港口中，上船無期。而即使貨櫃有幸上船出發，抵達美國後一樣可以因為各種理由而延誤通關。

圖為2020年10月，上海洋山深水港口。（Reuters）

同樣情況不只在中國發生，在美國同樣因新冠變種病毒感染，導致員工減少拖慢港口運作速度。而一個貨櫃的延誤意味另一批貨物無法使用貨櫃：例如洛杉磯港口因為太多員工需要隔離，令貨櫃無法卸貨，影響艾奧瓦州某個大豆貨品無法裝箱，影響在印尼訂購大豆的農戶。這可能會造成一連串的影響，波及東南亞的蓄牧業。

在高度全球化，各國相互依賴進出口貿易的今天，航運的延誤可以有重大的影響。特別是新冠疫情至今已超過一年，各國疫苗接種進度參差緩慢的同時又有變種的出現，相信這狀況需要持續一段日子。