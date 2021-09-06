新冠肺炎｜《刺針》新冠委員會主席：美國需與中國合作應對疫情

美國經濟學家、國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）新冠肺炎疫情委員會（The Lancet COVID-19 Commission）主席薩克斯（Jeffrey Sachs）日前在接受馬來西亞媒體採訪時說，美國需要與中國合作，以共同應對新冠疫情。



馬來西亞《星報》9月5日刊登該報前行政總裁黃振威對薩克斯的電郵採訪。薩克斯在採訪中說，全球對新冠疫情應對完全不足，其中一個主要地緣政治問題或為美國與中國未能合作得出一個全球性方案。

薩克斯說：「這是悲劇性的，因為中國在抗疫方面做得出色，世界本可也應從中國的應對方案中學到更多。」他稱：「美國應學習與中國合力做事，而不是試圖將其意志加於這個國家（指中國）。」

他認為，發達國家並沒有慷慨分享所掌握的知識，尤其是在疫苗方面；全球金融體系偏向於發達國家，對發展中國家的支持太少，這些因素導致世界未能有效應對新冠疫情。

薩克斯也是美國哥倫比亞大學（Columbia University）可持續發展中心（Center for Sustainable Development）主任。