英國王室弄瓦之喜　比阿特麗斯公主平安誕下女嬰

英國比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）與地產大亨馬佩利莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）7月17日結婚後，英國王室再有喜訊。白金漢宮9月20日宣布他倆迎來新生命，公主18日平安誕下一名女嬰。



白金漢宮的聲明稱，公主及馬佩利莫齊高興地宣布，他們的女兒2021年9月18日晚上11時42分在切爾西與威斯敏斯特醫院出生。這家醫院位於倫敦。寶寶體重6磅2盎士。

聲明稱，寶寶出生的消息已傳達給其祖父母及曾祖輩。

比阿特麗斯公主是安德魯王子（Prince Andrew）與前妻莎拉（Sarah, Duchess of York）之女，也是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與已故菲臘親王（Prince Philip）的孫女。

聲明亦稱公主以及寶寶健康良好，公主與丈夫都期等讓女兒與其兄伍爾夫（Christopher Woolf）相見。馬佩利莫齊與前任伴侶育有一名兒子，他就是2016年出生的伍爾夫。

馬佩利莫齊的前未婚妻是華裔建築師Dara Huang。兩人在伍爾夫出生後分開，但看來仍維持良好關係。公主大婚時，Dara Huang亦有送上祝福。