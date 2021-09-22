新冠肺炎︱中國研究：美國疫情較大概率2019年9月前後已開始流行

新華社9月22日報道，中科院預印本平台（ChinaXiv）22日發布一項基於大數據建立模型分析的新冠疫情起源時間研究，結果指美國新冠肺炎（COVID-19）疫情較大概率於2019年9月前後已開始流行。



報道指，該研究認為，結合數學模型和人工智能技術對傳染病進行定性和定量分析，可以揭示傳染病流行規律，研究人員依據傳染病傳播模型和大數據分析的方法，建立優化模型，基於已公開數據推斷美國東北部12州和中國武漢市、浙江省等地的疫情起源時間。

新冠肺炎COVID-19：圖為美國家衞生研究院提供的一幅沒標明日期的照片，相中是電子顯微鏡下的新冠病毒SARS-Cov-2。（AP）

研究結果顯示，對於美國東北部12州，新冠肺炎疫情首宗感染發生概率50%的日期多數位於2019年8月到10月，最早是羅德島州（Rhode Island）的2019年4月26日，最晚是特拉華州（Delaware）的2019年11月30日，均早於美國官方公布的全美首例確診日期2020年1月20日，計算結果指，美國新冠肺炎疫情較大概率於2019年9月前後已開始流行。

報道又指，計算顯示武漢市首例感染發生概率50%的日期為2019年12月20日，浙江省首例感染發生概率50%的日期為2019年12月23日，據此推斷，中國新冠肺炎疫情較大概率於2019年12月下旬已開始流行。報道稱，這一結論與流行病學調查結果基本相符，顯示計算方法準確可靠。