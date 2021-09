阿富汗塔利班(Taliban)9月25日在西部城市赫拉特(Herat)市中心公開多具屍體,指死者生前涉嫌綁架而被擊斃。塔利班稱此舉具有阻嚇作用,但同時反映他們恢復嚴刑峻法的立場。



+ 1

塔利班表示,一對父子25日清晨在赫拉特遭4名綁匪帶走,塔利班部隊成員到場拯救,最終安全救出兩父子,綁匪則在駁火時全部身亡。

有目擊者向美聯社稱,塔利班將4名綁匪的遺體運到赫拉特市中心,並以起重機將一名綁匪的遺體吊起公開展示,另外3具屍體則在市內其他地方示眾。

一名塔利班指揮官稱,這種「遊街示眾」的目的是警告所有罪犯都不會安全。

塔利班9月25日在阿富汗西部城市赫拉特(Herat)市中心以起重機吊起一具綁匪遺體,大批民眾到場圍觀。(AP)

塔利班8月15日入主首都喀布爾(Kabul)後,外界憂慮塔利班會再次在阿富汗執行嚴刑峻法,包括公開處決和斬手等刑罰。其中一名創始人、司法部長,以及勸善懲惡部(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)部長圖拉比(Mullah Nooruddin Turabi)日前強調為了社會安全,有必要執行斬手刑罰,稱這樣有阻嚇作用。

圖拉比亦指,內閣正在研究是否進行公開處刑,以及會發展一套政策。