阿富汗局勢｜塔利班：會恢復處決及斬手等刑罰

阿富汗塔利班其中一名創始人圖拉比(Mullah Nooruddin Turabi)本週接受美聯社訪問時稱,組織會恢復處決及斬手等刑罰,惟可能不會公開執行。圖拉比稱,會有女性法官加入進行裁決。



現年60多歲的圖拉比,是阿富汗塔利班司法部長,以及勸善懲惡部(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)部長。

組織較廣為外界所知的刑罰,是小偷會被罰截肢;在公路上進行搶劫的人,會被斬去一隻手及一隻腳。此外,被定罪的殺人犯,會被受害人家屬向其頭部開一槍。死者家屬亦可選擇接受加害者一方支付「血錢」,這樣犯人便可保住性命。

圖拉比說,為了社會安全,斬手的刑罰是必需的。他稱這樣有阻嚇作用。他說,內閣正在研究是否進行公開處刑,以及會發展一套政策。

圖為阿富汗塔利班創辦人之一的圖拉比,在2021年9月接受美聯社訪問時拍照。照片攝於2021年9月22日,地點在阿富汗首都喀布爾。(AP)

圖拉比在阿富汗首都喀布爾接受美聯社訪問時稱,人人都批評他們在體育館公開處刑,但塔利班從不評論他國法律及刑罰。他稱,沒人可告訴塔利班的法律該是怎樣,他們將遵循伊斯蘭教,並將制定建基於可蘭經的法律。

圖拉比本週接受美聯社訪問時,採訪他的是一名女記者。他稱,塔利班已較從前改變。他說組織容許電視、手提電話、照片及影片的存在,「因為這對人們來說是必需的」。他也說塔利班視媒體為傳播訊息的方法。他說,倘行刑是公開執行,人們可錄影及拍照,以此傳播阻嚇的效果。