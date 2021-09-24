阿富汗局勢｜塔利班：會恢復處決及斬手等刑罰

阿富汗塔利班其中一名創始人圖拉比（Mullah Nooruddin Turabi）本週接受美聯社訪問時稱，組織會恢復處決及斬手等刑罰，惟可能不會公開執行。圖拉比稱，會有女性法官加入進行裁決。



現年60多歲的圖拉比，是阿富汗塔利班司法部長，以及勸善懲惡部（Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice）部長。

組織較廣為外界所知的刑罰，是小偷會被罰截肢；在公路上進行搶劫的人，會被斬去一隻手及一隻腳。此外，被定罪的殺人犯，會被受害人家屬向其頭部開一槍。死者家屬亦可選擇接受加害者一方支付「血錢」，這樣犯人便可保住性命。

圖拉比說，為了社會安全，斬手的刑罰是必需的。他稱這樣有阻嚇作用。他說，內閣正在研究是否進行公開處刑，以及會發展一套政策。

圖為阿富汗塔利班創辦人之一的圖拉比，在2021年9月接受美聯社訪問時拍照。照片攝於2021年9月22日，地點在阿富汗首都喀布爾。（AP）

圖拉比在阿富汗首都喀布爾接受美聯社訪問時稱，人人都批評他們在體育館公開處刑，但塔利班從不評論他國法律及刑罰。他稱，沒人可告訴塔利班的法律該是怎樣，他們將遵循伊斯蘭教，並將制定建基於可蘭經的法律。

圖拉比本週接受美聯社訪問時，採訪他的是一名女記者。他稱，塔利班已較從前改變。他說組織容許電視、手提電話、照片及影片的存在，「因為這對人們來說是必需的」。他也說塔利班視媒體為傳播訊息的方法。他說，倘行刑是公開執行，人們可錄影及拍照，以此傳播阻嚇的效果。