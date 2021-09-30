Sarah Everard綁架姦殺案　涉案英警終身監禁

英國3月發生一宗震撼全國的殺人案，因兇手原來是一名警察。居於倫敦的33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）3月3日晚失蹤，警方7天後在肯特（Kent）一個樹林發現其遺體。兇手卡曾斯（Wayne Couzens）9月30日被判終身監禁。



法官富爾福德（Adrian Fulford）稱事件是毀滅性、悲劇性的，以及是完全殘酷的。他稱卡曾斯說背叛了他的家人，以及全無悔意。

富爾福德稱基於案件是異常嚴重，所以有需要對被告判處終身監禁。卡曾斯將死在獄中，不可能假釋。

他說，在這個案件中，被告濫用警察之職來綁架、強姦及殺害獨行的受害人，跟那些為了推進政治、宗教或意識形態為目的的謀殺一樣嚴重。

英國廣播公司30日稱，卡曾斯上庭後一直保持垂頭。法官宣布他的刑罰後，卡曾斯仍垂着頭，但全身顫抖。與此同時有份調查此案的警員趨前擁抱受害人遺屬。死者的父母及姊妹29日稱，他們所要的只是埃弗拉德回來，以及沒有任何懲罰，能與卡曾斯對他們所造成的痛苦和折磨相比。

埃弗拉德3日晚約9時從朋友公寓離開後獨自走路回家，路上和男友通話，接着就下落不明。朋友家距離她家的走路時間約為50分鐘。

警方翻查閉路電視畫面發現，埃弗拉德最後一次現身是晚上9時30分左右。她當時正獨自在倫敦南部地區克拉法姆（Clapham）橫過大馬路。畫面顯示她身穿綠色外套和有菱格紋的藍色運動長褲，戴着白色冷帽與口罩。

▼警方在Twitter發布影片尋人：

We need YOUR help to find #SarahEverard.



Were you driving in the Poynders Road area after 9.30pm on Wednesday 3rd March?



PLEASE check and double check your dash and door cams for footage.



📞 If you have any information call the incident room on 0208 785 8244 pic.twitter.com/tHLHbfDbiR — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 9, 2021

卡曾斯3月9日因為涉嫌綁架與謀殺埃弗拉德被捕，12日晚遭起訴。一名30多歲女子也因為涉嫌協助犯案被捕。

卡曾斯的鄰居10日接受英國獨立電視公司（ITV）訪問時表示，卡曾斯和妻子及2名孩子同住，「他們看起來就像一個正常且普通的家庭，沒有什麼奇怪的地方。」鄰居並說，警方在卡曾斯家中的花園挖掘。

#MISSING | The search for Sarah Everard continues. If you saw anything suspicious in the following areas on Wednesday night please call us on 101.



- The A205 around #Clapham Common

- Cavendish Road

- New Park Road

- #Brixton Hill

- #Brixton Water Lanehttps://t.co/FAunrfj4Tj — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 7, 2021

女性的人身安全成為英國近期的熱門社會議題，不少女性在社交媒體分享夜歸的嚇人體驗並附標籤「她只不過是走路回家」（#SheWasJustWalkingHome）。

一名獨居在倫敦的女性發文表示，最讓人難過的是，埃弗拉德已做到每樣應該注意的事情。她身穿明亮的顏色和可以迅速逃跑的平底鞋，在回家路上打電話給男友，而且專挑寬敞明亮的大馬路走，但依舊遭遇不幸。