WhatsApp故障緣於DNS出錯？　連累Facebook辦公室陷半癱瘓狀態

美國科技巨擘Facebook旗下的多個平台10月4日出現大規模故障。Facebook、WhatsApp和Instagram一度停止運作，歷時至少六小時。據指，問題是出於域名系統（domain name system，DNS），導致連辦公室內拍卡出入也受到影響。



域名系統就似是互聯網的電話簿，是將網站域名轉換成為網站實際地址互聯網規程（internet protocol，IP）的工具。舉例來說，域名facebook.com是黃頁所列的名稱，互聯網規程地址則是黃頁所列的實體地址。

當域名系統出現故障，用戶的瀏覽器或智能手機應用程式就不能訪問Facebook的服務。不但平台服務停止運作，部份內部應用程式都受到影響，例如是公司的電郵系統。據指，公司位於加州門洛帕克的辦公室設施也未能如常運作，員工未能出入需要拍卡的辦公室和會議室。相信是因為系統與域名連接一起。

圖為2020年4月14日，Facebook位於美國加州的總部。（AP）

至於域名系統的問題則似乎是來自邊界閘道器協定（Border Gateway Protocol，BGP）。如果域名系統是互聯網的電話簿，邊界閘道器協定則是郵政服務。當用戶於互聯網輸入數據，邊界閘道器協定將決定傳送數據的最佳路線。

發生大規模故障前夕，Facebook似乎撤走大量的邊界閘道器協定資料，意味Facebook不再披露自家域名系統的位置，形同隱藏蹤跡。《華爾街日報》引述網絡監察公司Kentik的互聯網分析總監馬多里（Doug Madory）稱，改動導致未能使用Facebook的域名系統伺服器，服務出現故障。其後當Facebook重新發布邊界閘道器協定路線，雲網絡安全服務公司行政總裁普林斯（Matthew Prince）表示，很可能代表服務將恢復正常。

About five minutes before Facebook's DNS stopped working we saw a large number of BGP changes (mostly route withdrawals) for Facebook's ASN. pic.twitter.com/dMTevg6hqj — John Graham-Cumming (@jgrahamc) October 4, 2021