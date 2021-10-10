奧地利最年輕總理事隔兩年再度辭職　外界料被證無罪後重出江湖

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）因捲入貪污醜聞，在10月9日宣布辭職。這是庫爾茨第二次在任期屆滿前辭任總理，但外界認為若被判無罪他將很快重回政壇，擔任重要職位。



庫爾茨2017年首次執政，當年僅31歲的他成為奧地利史上最年輕的總理。2019年因「伊維薩門」事件，庫爾茨被迫下台，但在同年舉行的全國大選中其所屬的奧地利人民黨取得勝利，讓庫爾茨再度執政。

圖為10月8日，奧地理總理庫爾茨在維也納官邸記者會上的發言。（Reuters）

庫爾茨這次被指涉嫌在2016年至2018年間，挪用政府資金收買媒體作正面報道，協助提升庫爾茨及人民黨形象，庫爾茨與另外9人正受到調查。庫爾茨原本拒絕辭職，但綠黨與其他反對黨正威脅在下周提出不信任動議。隨着壓力增加，庫爾茨決定辭職。

庫爾茨這次的辭職，被視為是為挽救執政聯盟，避免再度舉行大選的結果。

現時人民黨與綠黨聯合執政，外界顧忌「伊維薩門」事件主角的自由黨會借機重出江湖。2017年人民黨與自由黨組成聯合政府，但自由黨主席斯特拉赫（Heinz-Christian Strache）在2019年被揭收受俄羅斯利益，導致政府瓦解。

庫爾茨的辭職並不代表會退出政壇，他目前仍擔任人民黨領袖，他亦表明自己將被證明無罪。他指名接任總理的沙倫伯格（Alexander Schallenberg）與其關係密切，外界認為庫爾茨會成為影子總理，並在未來很快會重回政壇，擔任重要職位。