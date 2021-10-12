強烈熱帶風暴圓規吹襲菲律賓　9死11失蹤

強烈熱帶風暴圓規（Kompasu）10月11日吹襲菲律賓，引發水浸和山泥傾瀉，造成至少9人死亡、11人失蹤。



圓規11日晚上登陸菲律賓，最大持續風速為每小時100公里，當地近1600人需要疏散。

菲律賓國家災害應變中心表示，內陸山區本格特省（Benguet）發生山泥傾瀉，造成4人死亡，沿海省份卡加延省（Cagayan）則有1人溺水身亡。

Flood rising rapidly in this area in Betag, La Trinidad, Benguet Monday evening amid the onslaught of #MaringPH. 📷 Leng Panganiban Dizon #RescuePH pic.twitter.com/I4Dsjd52iq — Erik Tenedero (@erikreports) October 11, 2021

11個城市被洪水淹沒，主要公路和橋樑被水淹浸，直至12日早上洪水才逐漸退去。

11名失蹤人士中，大部分與大雨引發的山泥傾瀉有關，當中有7人來自呂宋島。圓規12日已經遠離菲律賓，但當局仍在清理道路及處理風暴下停電的問題。