西班牙總理承諾廢除賣淫活動　斥行業奴役女性

西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）10月17日在東部城市巴倫西亞（Valencia）出席所屬工人社會黨為期3天的代表大會時，承諾將推進廢除奴役婦女的賣淫活動，意味性交易將被納入非法行為。



英國廣播公司（BBC）17日報道，桑切斯早在2019年的選舉宣言中，揚言要禁止賣淫，以爭取更多女性選民支持。惟兩年過去，政府仍未見推出任何立法措施或相關政策。

西班牙的賣淫活動在1995年合法化，迄今已有26年歷史。雖然賣淫不被承認為正規就業，但全國各地都有大量妓院。當地目前約有30萬婦女從事賣淫工作，聯合國2016年估計，整個行業產值達到37億歐元。

報道指出，西班牙國營社會調查中心（CIS）2009年一項調查發現，多達三分之一的西班牙男性曾經嫖妓。聯合國2011年發表的研究指出，西班牙是全球第三大賣淫中心，僅次於泰國、波多黎各。

根據西班牙現行法律，在西班牙賣淫是不受管制，只要不在公共場合發生、性交易工作者是自願提供有償性服務的話，即屬合法行為。但為妓女與嫖客牽線的代理人（馬伕）則屬違法，而法律的重點是打擊人口販賣。