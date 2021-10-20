第三針｜泰研究指加強針　半劑復必泰一樣有效　能抗Delta變種

泰國是全球首個實施疫苗「中西混打」的國家，近日泰國西里拉臨床研究所（Siriraj Institute of Clinical Research）基於最新研究建議，施打2劑AZ疫苗（阿斯利康）的民眾，第三劑可施打半劑的輝瑞（復必泰／BNT）疫苗作加強針，在提高抗體上與施打全劑量一樣有效。



西里拉臨床研究所以接種2劑中國科興疫苗或2劑AZ疫苗者作為研究對象。根據研究，科興可作為不錯的「初打免疫力」（priming）疫苗，第三劑若注射半劑的輝瑞，產生的抗體數值為1,962 BAU/ml（每毫升結合抗體單位），接近施打全劑輝瑞的2,377 BAU/ml。

對抗Delta病毒 加強劑輝瑞相對有效

第三劑若是施打AZ，則產生的抗體數值為246 BAU/ml；中國國藥效果遜於前兩者，數值為129 BAU/ml 。如果是針對Delta變種病毒，兩劑科興後施打半劑輝瑞的數值為499 BAU/ml、全劑為411，施打AZ為271 BAU/ml、中國國藥則是49 BAU/ml。在施打2劑AZ後的第3劑表現上，半劑輝瑞的抗體數值也有358 BAU/ml 、全劑則是520 BAU/ml。研究結果顯示，作為加強劑，輝瑞比AZ及中國國藥皆來得有效。

泰國科興庫存消化後將停用

研究過程中，受試者副作用多為中等至輕微。另一方面，目前泰國政府已計劃在科興庫存用完後即停用，混打計劃將以AZ及輝瑞為主。

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泰國科興疫苗庫存打完將停用 混打計畫改AZ加BNT

【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】