美國情報部門警告企業注意與中國貿易風險

美國國家反情報與安全中心(NCSC)10月22日向國內企業發出警告,在人工智能、量子運算、生物科技、半導體和自主系統(Autonomous Systems)5個關鍵領域以及中國公司打交道時需提高警覺,留意對方與中國政府、軍方和情報機構的聯繫,以增加北京獲取科技和數據的難度。除了中國,中心亦就俄羅斯造成的威脅發出警告。



中美關係:圖為美國務卿布林肯2015年訪華期間與中國務委員兼外長王毅舉行雙邊會晤,當時布林肯還是副國務卿。(Getty)

NCSC全稱為National Counterintelligence and Security Center,是美國國家情報總監辦公室(Office of Director of National Intelligence)內其中一個中心。

NCSC署理總監Michael Orlando稱,北京「使用一系列合法的、非法的和準合法的」方法來獲取美國公民的知識產權和數據,以及嘗試用它們主宰關鍵行業。

Michael Orlando稱,中心不是告訴美國企業拒絕中國投資,「但如你將(與中國)做生意或合作,醒目一點。」