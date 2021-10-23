美國情報部門警告企業注意與中國貿易風險

美國國家反情報與安全中心（NCSC）10月22日向國內企業發出警告，在人工智能、量子運算、生物科技、半導體和自主系統（Autonomous Systems）5個關鍵領域以及中國公司打交道時需提高警覺，留意對方與中國政府、軍方和情報機構的聯繫，以增加北京獲取科技和數據的難度。除了中國，中心亦就俄羅斯造成的威脅發出警告。
NCSC全稱為National Counterintelligence and Security Center，是美國國家情報總監辦公室（Office of Director of National Intelligence）內其中一個中心。
NCSC署理總監Michael Orlando稱，北京「使用一系列合法的、非法的和準合法的」方法來獲取美國公民的知識產權和數據，以及嘗試用它們主宰關鍵行業。
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Michael Orlando稱，中心不是告訴美國企業拒絕中國投資，「但如你將（與中國）做生意或合作，醒目一點。」