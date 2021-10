聯合國恢復中國合法席位屆滿50年　美媒促UN向台灣敞開大門

10月25日,恢復中國在聯合國合法席位的「第2758號決議」通過屆滿50年,中國國家主席習近平稱,這是「中國人民及世界各國人民的勝利」,台灣領導人蔡英文此前曾表示,「加入聯合國是很多台灣人的願望」。而美國專家則呼籲,聯合國應該向民主的台灣敞開大門。



德國之聲10月25日文章稱,1971年10月25日,第26屆聯合國大會以76票贊成、35票反對、17票棄權的壓倒多數通過由阿爾巴尼亞、阿爾及利亞等23國提出的「第2758號決議」,以恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利。

在該決議通過50年到來之際,10月25日,習近平在北京出席「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年」紀念會議時表示,「這是中國人民的勝利,也是世界各國人民的勝利」,並稱「新中國恢復在聯合國合法席位以來的50年,是中國和平發展、造福人類的50年」。

中國官媒《人民日報》發文,稱之為「新中國外交的重大勝利,也是世界正義力量的勝利」。《參考消息》則引述法媒1972年的報道稱,「聯合國開創了一個新紀元」,且該決議「對美國來說,是個嚴重失敗。」

不過,西媒的評論則完全迥異。10月24日,美國華府智庫美國企業研究所學者施密特(Gary Schmitt)和馬明漢(Michael Mazza)在《華爾街日報》發表題為《The U.N. Should Open Its Door to Democratic Taiwan》(聯合國應該向民主的台灣敞開大門)的文章稱,台灣是世界銀行和國際貨幣基金組織的創始成員,每個國家都有權利成為聯合國會員國。作者還呼籲華府,應該就促台灣成為聯合國成員國一事,做出行動。

此外,台灣淡江大學國際事務與戰略研究所所長翁明賢接受德國之聲採訪時表示,台灣參與聯合國的議題,是中美交鋒新戰場的開始,討論台灣是否要參與聯合國及擔任觀察員等,都是美國在持續測試中國的底線。

翁明賢指出,美國支持台灣有意義參與聯合國,並不涉及國家定位,符合美國的「一中政策」。「這是為了讓中美在台灣問題上增加新的籌碼和切入點」。

他還指出,「美國正把台灣作為中美核心問題,以及台灣是中國「內政問題」的戰略做調整,把台灣問題提升到國際層面,攸關印太區域和平穩定,因此「不是北京說了算」。