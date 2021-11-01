COP26氣候峰會今揭幕　致力減慢全球暖化與時間競賽︱國際晨報

《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第26次會議（COP26）10月31日於英國蘇格蘭格拉斯哥開幕。各國希望到時訂立新減排目標，以逐漸實現「碳中和」並減慢全球暖化。多國此前已事先在30至31日舉行的G20峰會上，表達他們在這方面的決心。

根據《巴黎協定》，締約國承諾把全球平均氣溫升幅控制為比工業革命前的水平高出攝氏2度以下，並努力限制在攝氏1.5度。外界寄望各國領袖會上，展開關於糧食和氣候變化的建設性對話，以了解彼此所處的情況，從而訂立新減排目標、最終實現《巴黎協定》的目標。

G20峰會的其中一個重點議題是氣候變化、為COP26做準備。G20峰會主辦國意大利的總理德拉吉（Mario Draghi）呼籲要以多邊主義來應對氣候變化的挑戰。中國外長王毅30日說，中國在應對氣候變化方面言出必行。新西蘭31日亦承諾在2030年前，將溫室氣體淨排放量減少50%。

▼更多有關COP26和G20峰會的照片，請點擊放大觀看：

各國在G20峰會上，也討論包括全球企業稅、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、以及伊朗核問題在內的議題。

▼更多有關COP26和G20峰會的新聞，請點擊閱覽：

G20達成設立全球企業稅15%協議 避稅天堂不再｜新聞背後

【木．倒】植樹造林為達碳中和 「良方妙藥」背後存隱憂

【木・倒】綠色走私、氣候變化、砍伐：2021是「樹木危機年」?

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。