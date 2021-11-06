新冠肺炎｜英國研究：六成南亞裔具高危基因　染疫死亡風險加倍

英國牛津大學（Oxford University）的研究員11月5日表示，60%的南亞裔以及15%的歐洲血統者帶有LZTFL1高風險基因，感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）導致肺部衰竭和死亡風險增加一倍，接種疫苗能顯著降低風險。



刊於期刊《自然．遺傳學》（Nature Genetics）的研究可能可以解釋為何英國部分社區病歿人數特別高，以及新冠肺炎對南亞地區造成衝擊的部分原因。

牛津大學研究員結合人工智能和新分子技術，指出這個稱為LZTFL1的基因，是風險倍增的原由。研究估計，只有約2%的非洲加勒比裔和1.8%東亞血統者帶有LZTFL1風險基因。

領銜研究的遺傳學家、牛津大學教授戴維斯（James Davies）指出，個人風險也歸諸於年齡等複雜因素，社會經濟因素也可能是解釋為何部分社區受疫情影響更甚的關鍵。他說：「儘管我們不能改變我們的基因，研究結果表明，具較高風險基因者，可能尤其能夠從疫苗接種獲益。」

研究員認為，LZTFL1風險基因使人的肺部更易受冠狀病毒影響。肺部上皮細胞可以應用一種機制，保護自己免受新冠肺炎入侵。研究員假設，高風險基因削弱了這個關鍵保護機制。

肺部細胞面臨冠狀病毒時，防禦策略之一是降低細胞的特化，使細胞表面的關鍵膜蛋白ACE-2數量變少。ACE-2是病毒進入細胞的受體。但帶有LZTFL1基因的人防禦策略發揮不到應有作用，肺部細胞容易受到病毒入侵影響。

科學家指出，風險基因影響的是肺部，對免疫系統則無影響，意味高風險群體仍然可以從疫苗獲得免疫保護。目前的藥物主要針對免疫系統，科學家希望發現有助開發出針對肺部的新藥。