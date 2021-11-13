膠紙封口鼻徒手捏死　美國華裔婦狠殺兒女

美國新澤西州一名華裔婦人被發現兩名已死的兒女在車內，11月9日被捕。她向警員供稱，計劃殺人已有約一週。



涉案女子周玉慧（Yuhwei Chou，音譯）11月10日被新澤西州薩默塞特郡（Somerset County）警方控以兩項一級謀殺罪。案件下午以視像形式過堂。

法庭文件內容顯示，現年36歲的她9日被捕後向警方承認，她以膠紙貼在7歲的女兒薩曼莎（Samantha Ross）和11個月大的兒子保羅（Paul）臉上並封住口鼻，令他們窒息死亡。

她8日在連鎖超市Wawa吃午餐後，便駕車到五金店True Value，買下膠紙和索帶。

她8日下午駕車載着一對兒女到希爾斯伯勒鎮（Hillsborough）的山景路（Mountainview Road），但在她開始用膠帶貼上女兒的臉時，被一名旁觀者「嚇到」，因此停手。

她之後沿着山景路開車到附近的狩獵區停下。她爬到後座，用索帶綁住他們雙手，再用膠帶封住兩人口鼻，隨後用雙手捏住他們，直到兩人呼吸停止。

圖為兩名被殺兒童家門前，有人擺放他們的遺照、鮮花及玩偶以作悼念。涉案美國華裔女子周玉慧，2021年11月8日疑殺死兩名子女，9日被捕，被控兩項一級謀殺罪。（Reuters）

疑欲殺人再自戕

案件之所以被揭發，是一名駕駛拖車的男子9日在早上7時41日分看到周玉慧駕駛的灰色豐田汽車停在廢水溝，於是上前查看，想協助車主，卻驚見兩名兒童被綁在兒童汽車座椅，於是轉身報警。

目擊者的父親稱，看到這一幕的兒子陷入震驚。

警方接報到場後，她對他們說，她試圖將自己綁在方向盤上，並用膠帶封住口鼻。她對警員說，兩名孩子已死。警員其後也確認他們已沒生命徵象。她向警方坦承，計劃殺死兩人已約1週。

薩默塞特郡檢察官羅伯遜（Michael Robertson）12日在聲明指出，兩名死者都死於氣道阻塞導致的窒息。他稱在毒理學測試完成後，最終的屍檢報告會出爐。

羅伯遜稱，目前尚未公布她的犯案動機。

她現時被關押在薩默塞特郡監獄，等待醫生提交精神鑑定報告，以及保釋聽證會舉行。聽證會料在下週舉行。

倘罪名成立，周玉慧可能被判終身監獄，首35年都不能假釋。

美國華裔女子周玉慧（Yuhwei Chou）2021年11月10日被新澤西州薩默塞特郡警方控以2項一級謀殺罪。她涉嫌用膠紙封住一對子女口鼻，並用手掐住他們，導致他們窒息死亡。（薩默塞特郡檢察官辦公室）

生活優渥 夫為工程師

兩名兒童的保姆阿米約斯（Gabriella Armijos）接受News 12新聞台訪問，披露慘案背後這一家人的背景。

據悉周玉慧是一名台灣移民，丈夫叫James Ross。他在彭博社新澤西分部任職工程師。

兩人之女薩曼莎就讀附近的一間名為Waldorf School of Princeton的私校，是二年級生。這一間一年學費接近2萬美元的好學校。

鄰居接受美媒訪問時稱，周玉慧看來非常正常，也就是一個普通的媽媽，也從沒聽到她家傳出任何怪聲。

鄰居稱完全想不通為何她會做出如此殘忍之事，不過她說，他們以前見過警車停在她家門前，惟不知原因。

至於兩名死者的父親James Ross，他拒絕所有訪問要求。

兩名子女遺體被發現的那個早上，James Ross在工作。阿米約斯稱，他和周玉慧目前正在辦理離婚手續。