聯合國世糧署公布救助飢民方案　再點名籲Elon Musk捐錢

聯合國旗下的世界糧食計劃署（WFP）執行幹事比斯利（David Beasley）11月16日在Twitter發文公布世糧署的救助飢民方案，並再度點名呼籲世界首富、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）捐錢，比斯利表示希望籌得66億美元（約514.8億港元）。



比斯利早於10月接受美媒訪問時，曾公開呼籲億萬富豪捐錢協助解決全球糧食危機，並點名兩大富豪馬斯克與亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），他當時談到60億美元可協助4200萬人。

圖為比斯利2020年12月10日代表聯合國世糧署領取諾貝爾和平獎（Getty）

由於美媒報道的標題一度是「馬斯克2%的財富能夠解決世界饑荒問題」，隨即引來馬斯克的注意，他10月31日在Twitter公開回應，指若果世糧署能夠具體解釋如何憑60億美元解決全球饑荒問題，他將立即賣出Tesla股票及捐錢。此事引來比斯利11月1日時再回應指，標題未算準確，但縱使60億美元未能解決世界饑荒，已足以拯救4200萬名處於飢餓邊緣的人。

比斯利最新11月16日再在Twitter發文，他點名表示「馬斯克，你要求一個清楚的計劃與公開的方案，就在這裏了！我們已準備好與你磋商，以及與其他任何人，那些認真希望拯救生命的人。我們請求的是有66億美元去防止2022年的饑荒問題。」

This hunger crisis is urgent, unprecedented, AND avoidable. @elonmusk, you asked for a clear plan & open books. Here it is! We're ready to talk with you - and anyone else - who is serious about saving lives. The ask is $6.6B to avert famine in 2022: https://t.co/eJLmfcMVqE — David Beasley (@WFPChief) November 15, 2021

比斯利在帖文附上方案連結，裏面談到呼籲世界富豪捐出66億美元，當中35億美元會用於食物與運輸，20億美元用於現金與食物券，7億美元用於在43個國家設計、提升及執行有效率的糧食計劃，為有關國家度身訂做方案，另有4億美元用於在全球範圍內的營運管理和行政工作等。

▼相關文章：Elon Musk一句話玩轉股市非首次 盤點令Tesla股價大跌的推文▼