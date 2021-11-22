美國威斯康星州汽車撞向聖誕巡遊隊伍　釀5死逾40傷

美國威斯康星州11月21日晚舉行聖誕巡遊期間，有人駕車衝向巡遊隊伍，釀成5人死亡、逾40人受傷。警方已拘捕1人並已找到涉事車輛，他們仍在調查事件。



事發在當地時間21日下午4時40分，威斯康星州密爾沃基（Milwaukee）以西的沃基肖市（Waukesha）正在舉行聖誕巡遊，一部紅色汽車突然駛入舉行巡遊的街道，從後撞向人群，引起現場民眾恐慌，紛紛跑離現場。事發後有人受傷躺在地上。

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社交網站片段顯示，看到這輛紅色汽車在巡遊路線上加速行駛，並聽到人群在尖叫。美國全國廣播公司（NBC）引述目擊者表示，涉事汽車的車速非常快，且撞到人之後繼續行駛，再撞上一個路障。

美聯社22日稱，警方沒公布被捕人士的資料以及其犯案動機。路透社同日引述警方表示，暫未知事件是否與恐怖主義有關，但目前現場情況安全，向居民發出的就地避難令亦已解除。

TRIGGER WARNING: 🚨DISTURBING VIDEO🚨A viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured. Updates to come on @tmj4 pic.twitter.com/u6q10VgTJ1 — Taylor Lumpkin (@TaylorLumpkinTV) November 22, 2021

警方承認有警員曾嘗試開槍截停逃逸車輛，槍擊未有造成途人受傷。