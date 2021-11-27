印度人口統計首次顯示女性多於男性

根據印度在2019年至2021年進行的第五次全國家庭與健康調查的結果，對約65萬户家庭的調查發現，印度女性人數首次超過男性，性別比為1020：1000，即印度現在每1,000名男性，有1,020名女性。



「今日印度」網站11月26日報道，印度一直存在重男輕女的傳統，根據印度婚嫁傳統，女兒出嫁要準備嫁妝，因此生女兒被許多印度人視為一種負擔。如今調查結果顯示人口結構發生變化。

印度衛生部一位官員說：「有了這一點，我們可以說印度進入了發達國家的行列，因為性別比超過了1000。」該名官員將此歸功於為賦予婦女權力而採取的措施，如打擊性別偏見和差異等。

調查還發現，印度人口出生率已降至2（每名婦女平均生2名小孩），2015年至2016年這一數字為2.2。在城市地區，這一數字甚至更低，為1.6。

這表明印度接近14億的人口可能接近其峰值，對於一個在1950年代女性平均有六個孩子的國家來說，這是一個重大轉變。

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