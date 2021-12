美國國務卿布林肯(Antony Blinken)12月2日將與俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)會晤。



俄羅斯衛星通訊社12月1日報道,俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)在莫斯科出席記者會時表示,拉夫羅夫計劃在瑞典首都斯德哥爾摩(Stockholm)出席歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Co-operation in Europe,簡稱歐安組織)期間與布林肯舉行會談。

美俄關係:圖為美國總統拜登(左二)與俄羅斯總統普京(右二)6月16日在瑞士日內瓦會面期間,美國務卿布林肯(左一)與俄羅斯外交部長拉夫羅夫(右一)陪伴在側。(Getty)

扎哈羅娃說,根據行程,拉夫羅夫還會與歐盟外交和安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)、歐安組織輪值主席兼瑞典外交大臣林德(Ann Linde)、歐安組織秘書長贊涅爾(Lamberto Zannier),以及奧地利、英國、匈牙利、西班牙、塞爾維亞和土耳其等外長舉行雙邊會晤。

路透社1日也引述美國務院高級官員報道這一消息,並指布林肯與拉夫羅夫會晤前,會先單獨與烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)會面。

報道稱,兩人會談之際,由於莫斯科在烏克蘭邊境附近集結軍隊,西方軍事聯盟與俄羅斯之間的緊張局勢一直升級。