滴滴出行啟動美國紐交所退市以及香港上市準備工作

12月3日，滴滴出行微博發布消息稱，公司即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。 ​​​​



因在7月1日中共建黨百年大慶前（6月30日）低調赴美國上市，滴滴旋即在7月2日就被中國監管機構宣佈接受審查。

7月9日，中國網信辦發布《關於下架「滴滴企業版」等25款App的通報》，通報稱，根據舉報，經檢測核實，「滴滴企業版」等25款App存在嚴重違法違規收集使用個人訊息問題。

紐交所退市同時，滴滴出行已啟動在香港上市的準備。（AP）

7月16日，中國國家網信辦會同公安部、中國國家安全部、中國自然資源部、中國交通運輸部、中國稅務總局、中國市場監管總局等部門聯合進駐滴滴出行科技有限公司，開展網絡安全審查。

8月12日，有消息稱，滴滴聯合創始人兼董事長程維、聯合創始人兼總裁柳青及負責國際業務的高級副總裁朱敬石正被監管機關調查，調查結果可能導致滴滴管理層變動。

對此消息，滴滴回應稱，目前正積極全面配合網絡安全審查，市場上關於公司管理層變動的傳言為不實消息。

對於中國企業赴美上市，中國官方已通過法令等方式表明，數據安全等於國家安全，對數據出境必須嚴格把關。

早在今年5月底，英媒路透社就報道，包含中國國家網信辦在內的監管部門正向音頻分享平台喜馬拉雅施壓，希望其放棄赴美上市的決定，改赴香港上市。

當時有知情人士說，中國監管機構對於「在中國營運且手握大量用户數據的中國企業越來越感到『不舒服』，特別是這些公司有的已在海外註冊，即將在海外IPO」。