Omicron｜美國至少10州出現新增確診　推高接種疫苗意欲

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異病毒株Omicron（奧密克戎）在美出現，再度推高民眾接種新冠疫苗的意欲。美國疾病控制和預防中心（CDC）稱12月1日到2日的24小時內，全美有220萬劑新冠疫苗被接種，創下5月以來的單日新高。



白宮新冠數據主任沙帕爾（Cyrus Shahpar）指出，220萬劑被接種的新冠疫苗中，大約一半是加強針，另有三分之一是第一針。

報道稱，隨着Omicron毒株在全球傳播，最近美國聯邦政府也加大了疫苗推廣力度。

本周（11月29日當周）早些時候，CDC強化了指南，將此前針對所有成年人的「可以接種加強針」提升為「應該接種」。目前，所有已接種輝瑞或莫德納疫苗第二針之後六個月、或強生單劑疫苗兩個月之後的成年人都有資格接種加強針。

最近美國的疫苗接種率呈上升趨勢，但增幅仍然緩慢。截至周四（2日），全美近60%的人口已完全接種了疫苗。但早在8月，全美已有50%的人接種。

美國至少10州發現Omicron毒株。與此同時，美國宣布新防疫措施，包括加速推進疫苗加強針接種，收緊國際旅客的入境管制措施等。

據美媒統計，截至目前，美國已在密蘇里、加州、科羅拉多、明尼蘇達、紐約、夏威夷、內布拉斯加、賓夕法尼亞、馬里蘭及路易斯安那，發現了至少20例Omicron確診病例。其中，夏威夷和明尼蘇達的患者最近都沒有國際旅行記錄，意味Omicron毒株可能已在社區傳播。