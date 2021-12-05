英媒分析：中國自美國進口的大豆　將因航運延誤縮減20%

中國2021至2022年度從美國進口的大豆預計將比上一作物季大幅下降，因為颶風艾達（Ida）造成裝載延誤。



2022年巴西大豆料早於去年收割，也縮短了美國對中國這個世界頭號大豆買家的出口窗口。

據路透社12月5日報道，分析師和大型進口商稱，在9月1日開始的銷售年度，中國自美國的大豆總進口量可能不到3,000萬噸，至少下降20%。

美國農民剛剛收穫了他們歷史上第二多的大豆作物，通常來講年產量中的45至50%左右用於出口。

其中一半以上通常都銷往中國，而中國的美國大豆交易約70%都是在9月至12月的收割後窗口期進行。

但根據美國農業部的數據，今年颶風艾達令9月份美國主要港口的作物裝載工作受阻數日，導致當月運往中國的貨物比上年同期下降81%。

此外，中國大豆需求的主要驅動力--壓榨和生豬生產利潤--恰好在美國收成高峰期走疲，削弱了中國對美豆的買氣。

據一家美國出口商稱，中國大豆進口商幾乎已完成12月的採購，目前正在填補1月和2月的需求，而巴西的出口季正逐漸升温。

由於中國預計將佔本季所有大豆進口量的近60%，美國出口商將無法找到單一大型買家來替代它。根據美國農業部的數據，歐洲、墨西哥、阿根廷、埃及和泰國為僅次於中國的五大大豆進口國，但他們的合計購買數量只有中國總量的三分之一。

據報道，生豬生產利潤將是明年中國最終大豆需求的一個關鍵決定因素。

2021年中國豬肉產量激增，導致利潤率跌至歷史最低點，削減了該行業對豆粕飼料的需求。

但是現在豬肉價格和生豬利潤正在反彈，如果這持續下去，將提高大豆總消費量。然而，由於巴西豆的蛋白質含量較高，需求進一步攀升將使南美出口商獲益最多。

中國山東的一位豆粕交易商說：「只要南美的天氣保持正常，美國大豆麪臨的壓力只會越來越大。」