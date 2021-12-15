因禍得福？　美國研究：哮喘者患腦腫瘤風險較低

腦腫瘤是一種罕見但後果嚴重的疾病，過去疫學研究指出，哮喘病患者似乎患上腦腫瘤的機會較低，科學家一直無法解釋這現象，一般認為這只是純粹的巧合，但近日美國的研究成功發現兩者關係，哮喘病患者誘發身體產生物質，有抵抗腦腫瘤的作用。



研究團隊方透過基因改造，讓實驗老鼠更容易患上視覺神經瘤，並把牠們分成兩群。一群老鼠在出生後4至6個星期放置在容易誘發哮喘的物質旁，一群僅放置鹽水旁邊。在3至6個月檢查，發現後者與預期相同在內患上視覺神經瘤，但前者卻都沒有發現任何患上腫瘤的跡象。

圖為《自然-通訊》上的相關論文，哮喘有助預防腦腫瘤。（自然-通訊網頁截圖）

研究人員發現，在患上哮喘的老鼠身上，找到了牠們的T細胞會特別分泌更多，名為Decorin的蛋白質，和人類身上觀察到的現象一致。未有患上哮喘的老鼠身上，則沒有發現Decorin特別增加。

T細胞是免疫細胞的一種，在免疫反應扮演相當重要的角色。但哮喘是一種過敏反應，T細胞分秘的Decorin會有令哮喘惡化的傾向；小膠質細胞的活化與神經膠質瘤有關，而Decorin正好會抑制小膠質細胞的活化。

這似乎把整條線索連在一起，解釋了哮喘為何可以防止腦腫瘤的發生。

如此發現無法真正實用化，編寫論文的高級研究員古特曼（David Gutmann）教授指出，不可能讓人人患上哮喘以預訪腦腫瘤的發生，因為哮喘本身也是一種可以致命的疾病，「不過既然知道當哮喘患者的T細胞可在進入大腦後，可以協助預防腦腫瘤的發生，這有機會為新治療方法打開大門。」

研究論文已發表在最新一期《自然-通訊》期刊中。