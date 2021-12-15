新冠肺炎｜美媒：Google員工如不打疫苗須放無薪假　最終或遭解僱

美媒12月14日稱，Google要求員工接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，如員工沒在限期前接種疫苗就必須放無薪假，若一直不肯打疫苗的話，他們最終更會遭解僱。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）12月14日稱，Google向員工發出備忘錄，內文提及公司要求員工在12月3日或之前申報他們的疫苗接種狀態並上傳證明文件。因醫療原因或宗教原因而不能接種疫苗的人，則必須申請豁免。

美國新冠肺炎疫情：圖為9月14日，美國匹茲堡醫護人員準備為民眾接種新冠疫苗。（AP）

CNBC稱，Google表示，他們會在12月3日之後開始聯絡沒申報疫苗接種狀態、沒接種疫苗、或豁免申請不獲批准的員工。備忘錄提到，如員工在2022年1月18日後仍沒根據疫苗接種規則來作出行動，就必須放30天的「有薪行政假」。假若員工在放有薪假之後仍不作出行動打疫苗，就必須放最多6個月的無薪假，最終更會被解僱。

路透社12月14日要求Google對CNBC的報道作出回應，但Google沒直接評論報道。Google表示：「我們致力於盡一切所能來協助可以接種疫苗的員工打疫苗，並堅定地支持我們的疫苗接種政策。」