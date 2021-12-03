Omicron｜Google無限期推遲員工重返辦公室計劃

Google在美國當地時間周四（12月2日）表示，由於人們對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異病毒株Omicron（奧密克戎）的擔憂日益加劇，以及公司強制接種疫苗的規定出現了一些阻力，公司將無限期推遲明年1月在全球範圍內的復工計劃。



智通財經網12月3日報道，Google在8月份曾表示，預計最早從1月10日起，員工需每周到辦公室約三天進行辦公，結束完全居家辦公狀態。

周四，Google的高管告訴員工，公司將把最後期限往後推遲。

Google表示，這一更新與之前的指導方針一致，即重返工作崗位將不早於1月10日，並視當地情況而定。

Google稱，近幾周，近40%的美國員工陸續返回辦公室，而世界其他地區的這一比例更高。

但有媒體上周報道稱，數百名員工抗議Google強制那些參與與美國政府合作項目的員工接種疫苗。

Google是疫情期間首批要求員工在家工作的公司之一。它在近60個國家擁有大約85個辦事處。