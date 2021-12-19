設計港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓　建築大師Richard Rogers逝世

設計巴黎龐比度中心、桃園機場第三航廈以及港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的英國建築大師Richard Rogers逝世，享壽88歲。



佛洛伊德公關公司（Freuds）告訴英國Press Association，以Millennium Dom和俗稱「芝士刨刀」（Cheesegrater）的利德賀大樓（Leadenhall Building）改變倫敦天際線的他12月17日「安詳去世」。

他的兒子向美國《紐約時報》證實父親的死訊，但沒有說明死因。

Richard Rogers獲獎無數，包括於2007年拿下有「建築界諾貝爾奬」之稱的普里茨克建築奬（Pritzker Architecture Prize）。

他是「高科技」建築運動其中一位先驅，最著名的莫過於在建築中注入玻璃、鋼鐵等工業材料。

Richard Rogers同時是法國龐比度中心（Pompidou Centre）的創作者之一。他與意大利建築師Renzo Piano設計的這棟建築於1977年竣工，以建築體多彩、水管圍繞而著名。

點擊放大觀看出自Richard Rogers手筆的港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓↓

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Richard Rogers其他知名設計還包括法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲人權法院（European Court of Human Rights）、美國紐約的世界貿易中心三號大樓（Three World Trade Centre），以及倫敦希斯路機場（Heathrow）第5航廈。

他1933年生於意大利佛羅倫斯（Florence），父親行醫，母親曾是愛爾蘭知名作家詹姆斯．喬伊斯（James Joyce）的學生。一家人1938年逃離墨索里尼的獨裁統治，落腳英格蘭。

Richard Rogers於1951在無資格證書下離開校園，但仍設法進入知名的倫敦建築協會學院（Architectural Association School）。

他1962年在美國耶魯大學完成建築系課程，期間結識同樣來自英國的建築師Norman Foster。

儘管建築是Richard Rogers的世界，但他堅稱，建築物周遭的空間才是定義成功作品的關鍵。他2017年告訴《衛報》說：「兩者不能分開評定」。

他稱：「拿紐約世貿雙子塔來說，它們並非偉大建築，兩者之間的空間才是。」