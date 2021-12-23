美國24小時內2名民主黨女議員遭持槍劫車　警方拘捕5人

美國兩名女議員分別在12月21日晚上與12月22日下午遭持槍份子劫車，幸無人受傷。這兩人是眾議員斯坎倫（Mary Gay Scanlon，暫譯）與伊利諾伊州參議員（Illinois）萊特福德（Kimberly Lightford，暫譯）。警方事後拘捕5人，均是涉及搶劫斯坎倫的案件。



《芝加哥論壇報》22日引述警方報道，伊利諾伊州參議員萊特福德21日晚上與丈夫麥肯尼（Eric McKennie）在芝加哥市郊布羅德維尤（Broadview）遭遇搶劫，3名蒙面持槍劫匪要求兩夫婦下車，拿走她的銀包並開走其座駕。至少一名疑犯曾向麥肯尼方向開槍，幸無人受傷。

美國國會眾議院議員斯坎倫在12月23日發布聲明感謝費城警方。（Twitter@RepMGS）

事件發生數小時後，在賓夕法尼亞州費城（Philadelphia）的斯坎倫也遭劫車。她在羅斯福公園（FDR Park）開會後遭持槍打劫，2名男子要求她交出手機、錢包、身份證和車匙，之後開走她的車。

警方當晚在特拉華州（Delaware）找到斯坎倫的車，並逮捕車上5人，未知5人是否全都有份參與劫車。

據《每日郵報》報道，萊特福德與斯坎倫都是支持改革警隊議案的議員。警方仍在調查兩宗案件。