杜特爾特稱台海倘開戰菲律賓保持中立　學者：難置身事外

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）稱倘中國和台灣開戰，菲律賓會保持中立。但台媒12月28日引述菲律賓學者指，由於美軍可以使用菲律賓軍事基地，美國若介入台海戰事，馬尼拉很難置身事外。



台灣中央社25日報道菲律賓亞洲太平洋協進基金會研究員皮特洛（Lucio Pitlo III）受訪時稱，與台灣海峽局勢相比，菲律賓傳媒和公眾更關注南海議題，他們多數局限於國安和政策這個小圈子，杜特爾特談及此事，顯示兩岸議題已引起他的注意。

皮特洛稱，美國若介入台海戰事，菲律賓身為美國條約盟友，可能不得不被捲入其中。

他指出，根據美菲簽訂的《來訪部隊協議》（Visiting Forces Agreement，VFA）和《加強防務合作協議》（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA），美軍可以使用菲律賓軍事基地，這或把菲律賓置於北京「火線」之下，尤其美國艦艇或戰機從菲律賓軍事基地出航或起飛，更加大這種可能。

杜特爾特：圖為12月22日，菲律賓總統杜特爾特向錫亞高島居民分發救援物資。超強颱風雷伊吹襲菲律賓，為當地帶來狂風暴雨。（AP）

皮特洛還表示，由於台海衝突可能擴及南海，這或許會成為馬尼拉政府考慮是否介入戰事的因素之一。

菲律賓大學（University of the Philippines）海洋事務與海洋法研究所（Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea）所長巴通瓦卡爾（Jay Batongbacal）也認為若台海開戰，菲律賓很難保持中立。

巴通瓦卡爾稱，兩岸發生武裝衝突會損害菲律賓國家安全，而且馬尼拉與華府存在盟友關係，美國已表明對維護台海現狀及穩定的強烈意願，菲律賓又在台灣勞力市場和台商投資貿易方面有長期重要利益。

為何聲稱想中立

皮特洛覺得，中國和台灣是菲律賓重要的貿易投資夥伴，身為最鄰近台灣海峽的東南亞國家，馬尼拉憂心一旦爆發衝突，經貿往來或許中斷，10多萬菲律賓移民工人可能遭遣返，北部巴坦群島省（Batanes）和呂宋島北部水域還有機會發生小規模海軍衝突。

他說，台海潛在衝突被認為是美中角力下的旁枝事件時，選邊站可能被視為只是加劇緊張升溫的作法，這加強菲律賓保持中立的必要。

巴通瓦卡爾則認為，杜特爾特沒有深入思考其發言可能帶來的潛在長期影響，未來或做出自相矛盾的表態。