杜特爾特稱台海倘開戰菲律賓保持中立　學者：難置身事外

菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)稱倘中國和台灣開戰,菲律賓會保持中立。但台媒12月28日引述菲律賓學者指,由於美軍可以使用菲律賓軍事基地,美國若介入台海戰事,馬尼拉很難置身事外。



台灣中央社25日報道菲律賓亞洲太平洋協進基金會研究員皮特洛(Lucio Pitlo III)受訪時稱,與台灣海峽局勢相比,菲律賓傳媒和公眾更關注南海議題,他們多數局限於國安和政策這個小圈子,杜特爾特談及此事,顯示兩岸議題已引起他的注意。

皮特洛稱,美國若介入台海戰事,菲律賓身為美國條約盟友,可能不得不被捲入其中。

他指出,根據美菲簽訂的《來訪部隊協議》(Visiting Forces Agreement,VFA)和《加強防務合作協議》(Enhanced Defense Cooperation Agreement,EDCA),美軍可以使用菲律賓軍事基地,這或把菲律賓置於北京「火線」之下,尤其美國艦艇或戰機從菲律賓軍事基地出航或起飛,更加大這種可能。

杜特爾特:圖為12月22日,菲律賓總統杜特爾特向錫亞高島居民分發救援物資。超強颱風雷伊吹襲菲律賓,為當地帶來狂風暴雨。(AP)

皮特洛還表示,由於台海衝突可能擴及南海,這或許會成為馬尼拉政府考慮是否介入戰事的因素之一。

菲律賓大學(University of the Philippines)海洋事務與海洋法研究所(Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea)所長巴通瓦卡爾(Jay Batongbacal)也認為若台海開戰,菲律賓很難保持中立。

巴通瓦卡爾稱,兩岸發生武裝衝突會損害菲律賓國家安全,而且馬尼拉與華府存在盟友關係,美國已表明對維護台海現狀及穩定的強烈意願,菲律賓又在台灣勞力市場和台商投資貿易方面有長期重要利益。

為何聲稱想中立

皮特洛覺得,中國和台灣是菲律賓重要的貿易投資夥伴,身為最鄰近台灣海峽的東南亞國家,馬尼拉憂心一旦爆發衝突,經貿往來或許中斷,10多萬菲律賓移民工人可能遭遣返,北部巴坦群島省(Batanes)和呂宋島北部水域還有機會發生小規模海軍衝突。

他說,台海潛在衝突被認為是美中角力下的旁枝事件時,選邊站可能被視為只是加劇緊張升溫的作法,這加強菲律賓保持中立的必要。

巴通瓦卡爾則認為,杜特爾特沒有深入思考其發言可能帶來的潛在長期影響,未來或做出自相矛盾的表態。