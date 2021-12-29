2021年全球8款手遊收入超10億美元　中國手遊包攬前三

Sensor Tower商店情報數據顯示，2021年年初以來，全球已有8款手機遊戲從蘋果App Store和谷歌Play兩大系統中獲得了超過10億美元的收入，這創下新的紀錄。而其中，收入前三名均由中國遊戲公司的手遊作品佔據。



數十億美元的戰場

據中國媒體財聯社報道，和2020年一樣，騰訊的《絕地求生》（中國本地化版本《和平精英》）和《王者榮耀》依舊霸佔2021年全球最賺錢手遊榜的前兩位。2021年初至12月14日，兩款遊戲累計收入均超28億美元，分別按年上漲9%和14.7%。

2021年收入排名第三的手遊是米哈遊的《原神》。從年初至12月14日，原神手遊收入已達到18億美元。

原神發布於2020年9月28日，並在隨後不斷推出新版本和新活動，以保持用户粘性。2021年9月米哈遊新發布的原神2.1版本大受玩家好評，發布當周玩家消費額較前一周增長了5倍。自發布至今，原神已經在全球創造了24億美元的收入。

Roblox公司出品的《Roblox》排名第四，2021年年初至12月14日，該款遊戲在手機平台的收入為13億美元，按年增長20.3%。隨着2021年下半年「元宇宙」概念大火，對國內多數投資者來說，Roblox可能主要作為「元宇宙第一股」而為人熟知。

《王者榮耀: 世界》

實際上，目前Roblox已成為全球最大的遊戲UGC平台，支持iOS、安卓、PC、Mac、Xbox以及SteamVR的遊戲體驗，未來還有望打通任天堂Switch，PlayStation和Oculus Quest 2平台。

Moon Active公司的《Coin Master》排名第五，累計收益為13億美元，按年增長13.8%。任天堂公司的Pokémon GO創造了12億美元的收益，排名榜單第六，這也讓這款遊戲在發行5年多的時間裏創下最好的年收入表現。除此之外，King的《Candy Crush Saga》以12億美元的收入排名第七，而Garena的《Garena Free Fire》以超過11億美元的收入排名第八。

此外，Cygames《賽馬娘 Pretty Derby》也是不容忽視的黑馬，有可能在2021年剩餘時間內突破10億美元收入大關。從2021年年初至12月14日，該款遊戲銷售額接近9.65億美元，儘管它是在2021年2月發行的，而且只在日本發行。

手遊市場熱度持續升温

2021年收入超過10億美元的手遊有8款，再次打破紀錄，足以證明手遊市場在今年的火熱。相比之下，2020年收入超過10億美元的遊戲只有5款，而2018年和2019年收入超過10億美元的遊戲只有3款。

Sensor Tower預測，到2021年底，在蘋果App Store和谷歌Play的平台上，全球手機遊戲支出將達到896億美元，按年增長12.6%，這種收益增長是由新舊遊戲共同推動的。

每一款超十億美元的熱作都表明了市場的多樣性及其龐大的用户群，同時也再次表明了可靠的實時運營策略對於長期成功和可持續性的重要性。