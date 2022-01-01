印度監管機構出手　初步認定蘋果公司違反反壟斷法

2021年的最後一天，印度競爭委員會下令對蘋果在該國的商業行為進行調查，初步認定蘋果抬高APP市場准入門檻等行為違反了印度反壟斷法。



據中國媒體華爾街見聞1月1日報道，當地時間2021年12月31日周五，印度競爭委員會CCI正式下令對蘋果公司在該國的商業行為進行調查，該機構初步認定蘋果違反了印度反壟斷法。

據悉，CCI的這一調查令是在一個名為「Together We Fight Society」的非營利組織今年指控後發出的。該組織指控，蘋果濫用其在應用市場的主導地位，強迫APP開發者使用其專有的應用內購買系統，徵收「蘋果稅」。

所謂「蘋果稅」是指蘋果App Store對應用開發商向用户提供數字付費內容的營收收取30%的抽成，而此前形成這抽成閉環上的一個重要環節便是阻斷第三方支付渠道，所有APP開發商都必須走蘋果的應用內購支付。

該非營利組織認為，「蘋果稅」以及諸多APP應用准入限制都提高了應用開發者和客户的成本，損害了競爭，為其他潛在開發商和分銷商進入市場設置了障礙。

此前，蘋果公司曾敦促CCI駁回此案，稱其在印度的影響力太小。因為儘管近年來iPhone在印度的銷量大幅上升，但蘋果在印度的市場份額僅僅為0%-5%，可以說是「微不足道」。反觀Google的安卓系統每年的市場份額在98%到99%之間波動。

CCI認為蘋果的論點是「完全錯誤的」，因為CCI的調查重點是「蘋果對App開發者濫用其權力， 而不是在消費者的方面」。其認同上述非營利組織的觀點，即蘋果的限制措施確實阻止了一些APP開發商和分銷商進入市場：

委員會確信，根據現階段得到的證據，是值得對蘋果進行調查的。

在一份20頁的調查令中，CCI表示：在現階段，移動App分發方面似乎缺乏競爭約束，這可能會影響到蘋果公司向App開發者提供其App商店訪問權的條款，包括阻礙某些App開發者使用其他應用內支付系統的佣金率和條款。

同時，CCI還表示，蘋果是否利用其從競爭對手的用户那裏收集的數據來「改善自己的服務」，也值得探究。

據悉，印度是最新一個對蘋果和Google要求App開發者使用其自有支付系統進行應用內購買表示擔憂的國家。今年早些時候，韓國批准了一項措施，規定蘋果和Google通過強迫開發者使用其專有的支付系統來賺取佣金是非法的。

在美國，製作《堡壘之夜》（Fortnite）公司Epic Games公開挑戰Google和蘋果要求在這款暢銷遊戲中引入了自己的支付系統的做法。目前，其與Google和蘋果陷入了法律爭鬥。

今年，美國36個州的總檢察長對Google提起了反壟斷訴訟，指控其Google Play應用商店是非法壟斷。今年在美國參議院提出的一項兩黨法案試圖限制蘋果和Google應用商店的運作方式，以及其可以對應用開發者實施哪些規則。

12名參議員（6名共和黨人和6名民主黨人）支持擬議中的《美國創新與選擇在線法案》，將把亞馬遜的電子商務市場或Google的搜索引擎視為占主導地位的平台，這將使它們以犧牲依賴這些平台的其他企業為代價，來為自己的產品和服務提供優勢是非法的。

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