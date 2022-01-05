中方否認美國有關北京大規模擴核說法　稱將持續更新核武庫

撰文：王忠會
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五核國首次就防止核戰爭發表聯合聲明，中方就此舉行吹風會，否認美方聲稱「中國正在急速擴張其核能力」的說法，但稱中國將繼續更新其核武庫。

據中國《環球時報》報道，2022年1月4日，中國外交部軍控司司長傅聰在一場吹風會上表示，中國沒有大幅擴張核武庫的計劃，但中國會繼續更新其核武庫使其更加現代化。

此外，中國也將根據不斷變化的安全環境，評估核力量是否充足。

1月3日，中國、俄羅斯、美國、英國與法國等五個核武器國家領導人共同發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》。中國外交部軍控司司長傅聰1月4日就此事在北京舉行中外媒體吹風會。

據中國外交部官網發布的消息，傅聰指出，聯合聲明內容有四大亮點。一是強調「核戰爭打不贏也打不得」，核武器應服務於防禦目的、懾止侵略和防止戰爭。

二是重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家；三是強調維護和遵守雙多邊軍控協議和承諾的重要性；四是強調避免軍事對抗、防止軍備競賽。

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據《環球時報》報道，有外媒記者在問詢時提及，中國正在「急速擴張自身核能力」。對此，傅聰表示，一些美國官員聲稱「中國正在急速擴張其核能力」的說法並不屬實。

傅聰表示，首先，中國一貫奉行「不首先使用核武器」的政策，並把核力量維持在國家安全需要最低水平，急速擴張核能力不是中國政策。

傅聰稱，其次，這並不意味着中國不更新其核武庫使其更現代化。「我們不否認中國採取了措施使我們的核武庫更現代化，但這並非基於其他原因，而是為了使其更安全、可靠。核武器也會老化，我們需要跟上這一程序，確保我們的核武器是安全的，且作為威懾是可靠的。」

傅聰強調，其次，中國將根據不斷變化的安全環境，評估其核力量是否充足。

「眾所周知，特朗普（Donald Trump）政府和拜登（Joe Biden）政府都將中國視為最大的競爭對手，用各種手段以打壓中國，包括在核武器領域投入數萬億美元。此外，美國在退出《中導條約》後，正部署陸基中程導彈，並在建設全球導彈防禦系統。」

傅聰認為，美國的上述行為已改變全球安全動態，中國需要應對這一局面，並採取措施確保中國的核威懾力量是可行且有能力執行相關任務。

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