蒼井空一家確診新冠肺炎　孖仔先被列為密接者　疑隔離期間被傳染

日本前AV女優蒼井空（蒼井そら）1月29日稱與丈夫及兩名兒子確診患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。她稱先是兩子就讀的幼兒園通知說，他們被列為確診者密切接觸者，須在家中隔離10天，豈料期間出現咳嗽與發燒的症狀，並在進行PCR檢測後確定染疫。她和丈夫最終都確診，疑是被兩子傳染。



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蒼井空是在2018年與DJ NON結婚，2019年1月誕下雙胞胎兒子。

▼蒼井空一對孖仔的背影：

現年38歲的蒼井空29日於網誌發文，證實全家確診。22日其雙胞胎兒子就讀的幼兒園通知她後，一家人便乖乖待在家中進行隔離，但在翌日、即23日她便出現喉嚨痛症狀，24日開始咳嗽，26日全家都咳得很厲害，也出現發燒和感冒的徵狀，於是她緊急聯繫保健所安排做PCR檢測。

日本近來確診個案急增，導致他們3天後（29日）才收到報告，確認一家人都染疫。她老公NON目前是沒有症狀。

▼蒼井空在Twitter發文稱，由於日本確診個案急增，進行PCR檢測後2天都未有結果：

她在網誌中寫道：「如果你有子女（而他染疫），你難免會受感染。」她稱自已在家工作約兩週，工作沒問題。她稱慶幸自己出於懷疑，決定留在家中。

蒼井空27日在網誌談及症狀時稱，自己晚上發燒至37.5度，翌日早上就降至36.5度。她寫道：「也許不是新冠肺炎，而是感冒（笑）」，豈料檢測最終證實的是，她當天已有新冠肺炎症狀。

現時人在家中的蒼井空29日發文時上載照片，相中可見家中客廳到處都有玩具，由此看來孖仔精神不錯，康復進度良好。她無奈笑說：「一整個早上都在把東西拿出來，精神還是如此地好，我一天內不知要收拾幾次。」

此外她也在網誌中說，非常感謝醫護人員和必要的工作人員。她稱認為現在是艱難時期，會盡力支持他們。