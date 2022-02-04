美國兩院議員提案　促就台灣駐美機構改名展開談判

美國兩黨議員小組2月3日在參眾兩院提案，要求就台灣駐美國機構更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）一事展開談判。



一個由美國兩黨議員組成的小組2月3日在參眾兩院提出了相呼應的法案，要求美國就台灣駐華盛頓的機構更名為「台灣代表處」一事進行談判。

台灣駐美國機構目前的名稱是「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office）。

法案要求美國國務卿與「台北經濟文化代表處」就重新命名其辦公室為「台灣代表處」尋求展開談判。

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）和參議院外交關係委員會主席、民主黨人梅嫩德斯（Bob Menendez）提出了參議院的議案，共和黨人柯蒂斯（John Curtis）和民主黨人帕帕斯（Chris Pappas）領導提出眾議院的議案。

魯比奧說：「美國必須明確表示，儘管中國共產黨盡一切努力恐嚇和脅迫台灣，敵對勢力沒有權利對民主國家宣稱主權。」

梅嫩德斯表示，這些法案符合《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），並表明華盛頓支持台灣「決定自己的未來」。

帕帕斯說：「我們必須採取這一步來加強我們與台灣的外交夥伴關係，並反制中國一再威脅和脅迫全球各國的企圖。」

截至發稿時，白宮與美國國務院尚未對上述法案做出回應。

中國駐美國大使館也尚未做出回應。

台灣駐美代表蕭美琴與台灣駐美機構「台北經濟文化代表處」。（Facebooh@Taiwan in the US）

此前，2021年9月10日，英媒稱美國拜登（Joe Biden）政府正朝着允許台灣更改其駐華盛頓代表處的名稱，將「台灣」一詞包括在內的方向發展。

在2021年9月13日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅回應稱，中方已就上述媒體報道的有關動向向美方提出嚴正交涉。

趙立堅強調，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行美方有關承諾，停止任何形式的美台官方往來和提升實質關係，包括不得將台灣駐美經文處更名為「台灣代表處」，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號。

2021年9月12日，《環球時報》發表題為《美台敢「改名」，一定讓他們付出沉重代價》的社評稱，如果美國改為用「台灣代表處」作台駐美機構的名稱，大陸所做的外交反應決不會低於中方對立陶宛的反應。

社評指出，屆時中國從美召回大使完全可以預期，而且這很可能是中方外交上的「最低反應」，否則的話中國無以為一個中國原則立威。